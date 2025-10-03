Zum Menü Zum Inhalt

US-Finanzminister begleitet Trump kommende Woche nach Südkorea

Photo : KBS News

US-Finanzminister Scott Bessent wird Präsident Donald Trump in der kommenden Woche nach Südkorea begleiten. 

Nach Angaben des Weißen Hauses vom Donnerstag (Ortszeit) wird Bessent gemeinsam mit Trump Malaysia, Japan und Südkorea besuchen. 

Laut weiteren Angaben wird sich Trump vom 29. bis 30. Oktober in Südkorea aufhalten und mit Präsident Lee Jae Myung zu Gesprächen zusammentreffen.

Während des Aufenthalts werde Bessent in Gyeongju am 47. Forum der Asiatisch-Pazifik- Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) teilnehmen.

Zur Delegation gehöre auch US-Außenminister Marco Rubio.
