Präsident Lee trifft kommende Woche Trump und Xi zu bilateralen Gipfelgesprächen

Write: 2025-10-24 14:08:46Update: 2025-10-24 14:31:22

Präsident Lee trifft kommende Woche Trump und Xi zu bilateralen Gipfelgesprächen

Photo : YONHAP News

Im Rahmen des APEC-Gipfels in Südkorea wird Präsident Lee Jae Myung kommende Woche bilaterale Gespräche mit seinen Amtskollegen aus den USA und China führen.

Sicherheitsberater Wi Sung-lac erklärte am Freitag, Lee werde den Vorsitz des APEC-Gipfels übernehmen. Das Treffen der Asiatisch-Pazifischen-Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) findet am 31. Oktober und 1. November in Gyeongju statt.

Das Gespräch mit US-Präsident Donald Trump ist zunächst für den Nachmittag des 29. Oktober angesetzt.

Am 1. November ist ein Gipfeltreffen mit China geplant. In Gyeongju sind mehrere Programmpunkte im Rahmen des Staatsbesuchs von Xi Jinping vorgesehen.

Laut weiteren Angaben ist auch ein bilaterales Treffen mit Japan geplant. Der Termin sei noch nicht festgelegt und werde derzeit auf Arbeitsebene koordiniert.
