Kospi schließt deutlich im Plus und steigt auf Rekordhoch

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Freitag deutlich im Plus geschlossen und ist damit auf ein neues Rekordhoch gestiegen.Die Börse rückte um 2,5 Prozent auf 3.941,59 Zähler vor.Grund für die optimistische Stimmung an der Börse war die Bestätigung, dass es in Südkorea nächste Woche zu einem US-amerikanisch-chinesischen Gipfeltreffen kommt.Das Weiße Haus hatte am Donnerstag (Ortszeit) bekannt gegeben, dass Donald Trump seinen chinesischen Amtskollegen Xi Jinping am Rande des APEC-Gipfels treffen werde.Optimismus wegen des APEC-Gipfels habe zum Anstieg des Kospi beigetragen, sagte Jeong Da-woon von LS Securities der Nachrichtenagentur Yonhap. Es gebe die Erwartung, dass es in Zollverhandlungen und Angelegenheiten rund um USA-bezogene Investitionen positive Ergebnisse geben wird, sagte der Experte weiter.