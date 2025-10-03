Zum Menü Zum Inhalt

Politik

Präsident Lee nimmt heute am ASEAN-Gipfel teil

Write: 2025-10-27 09:21:42Update: 2025-10-27 13:53:06

Präsident Lee nimmt heute am ASEAN-Gipfel teil

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung nimmt am Montag am Gipfeltreffen des südostasiatischen Staatenbundes (ASEAN) in Kuala Lumpur teil.

Lee traf am Sonntag zu einem zweitägigen Besuch in Malaysia ein. 

Auf dem Gipfel wird er die sogenannte CSP-Initiative zur Förderung der umfassenden strategischen Partnerschaft zwischen Südkorea und ASEAN vorschlagen. 

Im Anschluss wird er dem ASEAN-Plus-Drei-Gipfel beiwohnen, ein regelmäßiges Treffen der ASEAN-Mitglieder mit Südkorea, China und Japan. Diskutiert werden Möglichkeiten zur Bewältigung von Herausforderungen in den Bereichen Finanzen und Ernährungssicherheit.

Dabei wird er voraussichtlich zum ersten Mal mit dem chinesischen Ministerpräsidenten Li Qiang und der neuen japanischen Premierministerin Sanae Takaichi zusammentreffen. 

Lee führt auch bilaterale Spitzengespräche mit mehreren Kollegen aus dem ASEAN-Raum. Bei seinem Treffen mit dem kambodschanischen Premierminister Hun Manet wird es auch um Maßnahmen für die Kooperation gegen Betrugskriminalität gehen.
