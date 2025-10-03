Südkorea und USA sprechen nächste Woche über Sicherheitsthemen

Photo : YONHAP News

Verteidigungsminister Ahn Gyu-back wird nächste Woche in Seoul mit seinem US-Amtskollegen Pete Hegseth zusammenkommen.Laut dem Verteidigungsministerium in Seoul werden beide Länder am 4. November ihre 57. Sicherheitskonsultation (SCM) abhalten.Es wird das erste offizielle Präsenztreffen der beiden Minister seit ihrem Amtsantritt sein. Hochrangige Beamte aus den Bereichen Verteidigung und Auswärtiges werden ebenfalls anwesend sein.Beide Seiten wollen aktuelle Sicherheitsthemen besprechen, mit dem Ziel, das bilaterale Bündnis zukunftsorientiert und gegenseitig vorteilhaft fortzuentwickeln. Dabei werden auch Veränderungen im Sicherheitsumfeld und der Bedrohungslage berücksichtigt.Im Vordergrund stehen die Koordinierung der Nordkorea-Politik, die gemeinsame Verteidigungsbereitschaft, die Zusammenarbeit in der Verteidigungsindustrie sowie die Kooperation bei Verteidigungswissenschaft und -technologie.