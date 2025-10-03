Handelsdeal zwischen Südkorea und USA laut Trump kurz vor Abschluss

Photo : YONHAP News

Ein Handelsdeal zwischen Südkorea und den USA steht laut US-Präsident Donald Trump kurz vor dem Abschluss.Das sagte Trump am Freitag (Ortszeit) auf dem Weg nach Asien vor Reportern, wie der Pressekorps des Weißen Hauses am Samstag bekannt gab.Ihm war die Frage gestellt worden, ob er während seiner Asienreise mit einem Abschluss der Zollverhandlungen rechne.Sollten sie es bereithalten, sei er bereit, sagte Trump.Zuvor hatte ein hochrangiger US-Regierungsbeamter gesagt, die USA wollten so schnell wie möglich ein Handelsabkommen mit Südkorea abschließen. Jedoch müssten die von Washington als angemessen erachteten Bedingungen akzeptiert werden.Beide Länder hatten sich Ende Juli auf ein Handelsabkommen geeinigt, in dem Südkorea Investitionen in Höhe von 350 Milliarden Dollar in den USA im Gegenzug für niedrigere Zölle versprochen hatte. Über die konkrete Ausgestaltung der Investitionen verhandeln beide Seiten jedoch noch immer.