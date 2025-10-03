Trump bezeichnet Nordkorea als „eine Art Atommacht“

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump hat sich erneut zu einem Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un bereit gezeigt.Laut der Nachrichtenagentur AFP sagte Trump am Freitag (Ortszeit), er denke, dass sie eine Art Atommacht seien. Damit antwortete er auf die Frage, ob er Nordkoreas Forderung nach dessen Anerkennung als Atommacht als Voraussetzung für einen Dialog mit Washington offen gegenüberstehe.Wenn es darum gehe, dass sie als Atommacht anerkannt werden müssten, dann werde er sagen, dass sie viele Atomwaffen hätten, sagte Trump in Bezug auf Nordkorea.Zugleich äußerte er nachdrücklich seinen Wunsch, sich mit Kim zu treffen.Dass Trump Nordkorea als eine Art Atommacht einstufte, wird als Anreiz verstanden, um ein Treffen mit Kim während seines Besuchs in Südkorea anlässlich des APEC-Gipfels zu ermöglichen.