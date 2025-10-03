Seoul sieht Trump-Äußerung über Nordkorea vor Hintergrund verbesserter atomarer Fähigkeiten

Photo : YONHAP News

Südkorea sieht die Bezeichnung Nordkoreas als „eine Art Atommacht“ durch US-Präsident Donald Trump vor dem Hintergrund verbesserter atomarer Fähigkeiten Pjöngjangs.Die Einschätzung präsentierte ein Beamter des Präsidialamtes am Sonntag, nachdem Trump sich vorher zu Nordkoreas nuklearen Kapazitäten geäußert hatte.Südkorea und die USA verfolgten das gemeinsame Ziel der Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und arbeiteten hierfür eng zusammen, sagte der südkoreanische Beamte.Trumps Bemerkungen bedeuteten aber offenbar nicht, dass er Nordkorea tatsächlich als Atommacht anerkennt. Es handele sich vielmehr um eine objektive Beschreibung von Realitäten.Auch auf die Äußerung des US-Präsidenten, dass ein Handelsdeal mit Südkorea kurz vor dem Abschluss stehe, ging das Präsidialamt ein. Dies werde als grundsätzliche Bemerkung in der Hoffnung auf eine rasche Einigung verstanden, hieß es.