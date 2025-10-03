Präsident Lee begrüßt Waffenstillstandsabkommen zwischen Kambodscha und Thailand

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung hat den Abschluss eines Waffenstillstandsabkommens zwischen Kambodscha und Thailand begrüßt.Er begrüße aus ganzem Herzen, dass eine gemeinsame Erklärung zwischen Kambodscha und Thailand unter der Führung von Premierminister Hun Manet und Premierminister Anutin in Malaysia veröffentlicht worden sei, schrieb Lee am Montag in den sozialen Netzwerken.Er hoffe, dass die Vereinbarung über die Beziehungen zwischen beiden Ländern hinaus zur Förderung von Frieden und Stabilität in der Region beitragen werde.Er schätze zugleich den Einsatz von US-Präsident Donald Trump und des malaysischen Premierministers Anwar Ibrahim für die Erzielung dieser historischen Vereinbarung hoch ein, schrieb er weiter. Malaysia hat dieses Jahr den ASEAN-Vorsitz inne.Der kambodschanische Premierminister Hun Manet und der thailändische Ministerpräsident Anutin Charnvirakul unterzeichneten am Sonntag (Ortszeit) in Kuala Lumpur ein Waffenstillstandsabkommen. Im Juli war ein Grenzkonflikt zwischen beiden südostasiatischen Ländern eskaliert. Es hatte fünf Tage lang schwere Kämpfe gegeben.