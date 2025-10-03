Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Kultur

Papst Leo XIV. besucht Südkorea im August 2027

Write: 2025-10-27 11:44:26Update: 2025-10-27 14:13:50

Papst Leo XIV. besucht Südkorea im August 2027

Photo : YONHAP News

Papst Leo XIV. wird anlässlich des Weltjugendtags 2027 in Seoul nach Südkorea kommen.

Als Tagungsort der Veranstaltung der katholischen Kirche werden der Olympic Park Seoul und der Hangang-Park in Yeouido in Erwägung gezogen. 

Das Organisationskomitee machte am Montag einen Rahmenplan für den Weltjugendtag 2027 bekannt, der vom 29. Juli bis zum 8. August stattfinden wird. 

Demnach wird erwartet, dass sich der Papst nach der Ankunft in Südkorea im World-Cup-Stadion im Westen Seouls oder auf dem Gwanghwamun-Platz bei einem Autokorso den Gläubigen und Bürgern zeigen wird. 

Papst Leo XIV. hatte fünfmal Südkorea besucht, als er Leiter des Augustinerordens gewesen war. Die für 2027 vorgesehene Reise wird sein erster Südkorea-Besuch als Kirchenoberhaupt sein. 

Es wird zudem der vierte Südkorea-Besuch eines Pontifex sein. Papst Johannes Paul II. war 1984 und 1989 in Südkorea zu Besuch, Papst Franziskus im Jahr 2014.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >