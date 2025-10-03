Papst Leo XIV. besucht Südkorea im August 2027

Papst Leo XIV. wird anlässlich des Weltjugendtags 2027 in Seoul nach Südkorea kommen.
Als Tagungsort der Veranstaltung der katholischen Kirche werden der Olympic Park Seoul und der Hangang-Park in Yeouido in Erwägung gezogen.
Das Organisationskomitee machte am Montag einen Rahmenplan für den Weltjugendtag 2027 bekannt, der vom 29. Juli bis zum 8. August stattfinden wird.
Demnach wird erwartet, dass sich der Papst nach der Ankunft in Südkorea im World-Cup-Stadion im Westen Seouls oder auf dem Gwanghwamun-Platz bei einem Autokorso den Gläubigen und Bürgern zeigen wird.
Papst Leo XIV. hatte fünfmal Südkorea besucht, als er Leiter des Augustinerordens gewesen war. Die für 2027 vorgesehene Reise wird sein erster Südkorea-Besuch als Kirchenoberhaupt sein.
Es wird zudem der vierte Südkorea-Besuch eines Pontifex sein. Papst Johannes Paul II. war 1984 und 1989 in Südkorea zu Besuch, Papst Franziskus im Jahr 2014.