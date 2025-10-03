Erste Veranstaltungen zum Auftakt der APEC-Gipfelwoche

Photo : YONHAP News

Im südkoreanischen Gyeongju findet diese Woche der Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) statt.Bereits seit dem heutigen Montag gibt es zum Auftakt der Gipfelwoche Gespräche. So findet am Montag und Dienstag das abschließende Treffen hochrangiger Beamter statt. Dabei werden wichtige von Südkorea vorgeschlagene Themen, darunter KI-Kooperation und demografischer Wandel, erörtert.Südkorea hat erstmals seit 20 Jahren den APEC-Vorsitz inne.Über die Ergebnisse der Beratungen wird beim gemeinsamen Ministertreffen für Auswärtiges und Handel berichtet, das am Mittwoch und Donnerstag abgehalten wird.Dessen Diskussionsergebnisse dienen wiederum als Grundlage für die Gespräche beim APEC-Gipfeltreffen unter der Leitung von Präsident Lee Jae Myung am Freitag und Samstag.Zurzeit werden außerdem die Meinungen zur Annahme der sogenannten Erklärung von Gyeongju koordiniert.