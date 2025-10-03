Kospi übertrifft erstmals 4.000er-Marke

Photo : YONHAP News

Der Aktienindex Kospi hat am Montag erstmals die Marke von 4.000 Zählern übertroffen.Südkoreas Leitindex stieg um 10.24 Uhr gegenüber dem vorherigen Handelstag um 78,77 Punkte oder zwei Prozent auf 4.020,36 Zähler.Erst vor etwa vier Monaten, am 20. Juni, war erstmals seit 42 Monaten wieder die 3.000er-Schwelle überschritten worden.Zum heutigen Anstieg trugen vor allem Nettokäufe durch Ausländer bei.Auch der Umstand, dass die drei wichtigsten Aktienindizes an der New Yorker Börse am Freitag ein Allzeithoch markiert hatten, ließ offenbar in Südkorea zum Wochenstart die Kurse steigen.Schließlich hoben auch Anzeichen für eine Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China die Laune der Anleger.Der Kurs der Aktie von Marktschwergewicht Samsung Electronics kletterte erstmals über die Schwelle von 100.000 Won (knapp 70 Dollar).