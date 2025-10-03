Nordkoreas Außenministerin besucht Russland und Belarus

Photo : YONHAP News

Die nordkoreanische Außenministerin Choe Son-hui besucht Russland und Belarus.Die Visite erfolge auf Einladung der Außenministerien beider Länder.Choe sei am Sonntag abgereist, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Montag.Einzelheiten der Besuchsprogramme wurden nicht bekannt gemacht.Choe hatte Moskau zuletzt im November des Vorjahres besucht. Damals hatte sie mit ihrem russischen Amtskollegen Sergei Lawrow Gespräche geführt und Präsident Wladimir Putin einen Höflichkeitsbesuch abgestattet.Es gilt als wahrscheinlich, dass Choe erneut mit Lawrow zusammentrifft, um über Pläne für einen Russland-Besuch von Machthaber Kim Jong-un zu sprechen.