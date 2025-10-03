US-Handelsminister will mit koreanischen Konzernchefs zu Abend essen

Photo : YONHAP News

US-Handelsminister Howard Lutnick plant am Rande des APEC-Gipfels in Gyeongju ein Dinner mit den Chefs führender Konzerne in Südkorea.Laut Branchenangaben schlug Lutnick neulich über die US-Botschaft in Seoul den Chefs führender Unternehmensgruppen ein Abendessen am Mittwoch in Gyeongju vor.Als Teilnehmer werden unter anderem der Vorsitzende von Samsung Electronics, Lee Jae-yong, der Vorsitzende der SK Group, Chey Tae-won, und der Vorsitzende der Hyundai Motor Group, Chung Eui-sun, erwartet.Das Abendessen soll offenbar dem Zweck dienen, die bilateralen Zollverhandlungen voranzubringen. Die Chefs führender Konglomerate hatten seit Ende Juli Fortschritte in den Verhandlungen verstärkt unterstützt.Von Interesse ist außerdem, ob auch US-Präsident Donald Trump bei dem Dinner vorbeischauen wird. Am Mittwoch wird er zu einem Gipfelgespräch mit Präsident Lee Jae Myung zusammenkommen.