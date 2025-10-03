Zum Menü Zum Inhalt

BTS-Anführer RM spricht beim APEC CEO Summit

Write: 2025-10-27 14:33:36Update: 2025-10-27 16:20:09

Photo : YONHAP News

RM, Anführer der K-Pop-Band BTS, wird auf dem APEC CEO Summit in Gyeongju, einer Begleitveranstaltung des anstehenden APEC-Gipfeltreffens, eine Grundsatzrede halten. 

Nach Branchenangaben am Montag wird RM am Mittwoch, dem zweiten Veranstaltungstag, in einer Sitzung zum Thema „Kultur- und Kreativwirtschaft in der APEC-Region und Soft Power der K-Culture“ etwa zehn Minuten lang sprechen. 

Es wird erwartet, dass er aufgrund seiner Erfahrung als Anführer von BTS, eine Gruppe im Zentrum des K-Pop-Booms, über den Status und die Bedeutung der K-Culture sprechen wird. 

RM wird der erste K-Pop-Sänger sein, der als Redner am APEC CEO Summit teilnimmt. Sein Auftritt wird voraussichtlich als Gelegenheit dienen, die Welt auf den Einfluss des K-Pop und den Status der koreanischen Kultur aufmerksam zu machen.
