BTS-Anführer RM spricht beim APEC CEO Summit

RM, Anführer der K-Pop-Band BTS, wird auf dem APEC CEO Summit in Gyeongju, einer Begleitveranstaltung des anstehenden APEC-Gipfeltreffens, eine Grundsatzrede halten.Nach Branchenangaben am Montag wird RM am Mittwoch, dem zweiten Veranstaltungstag, in einer Sitzung zum Thema „Kultur- und Kreativwirtschaft in der APEC-Region und Soft Power der K-Culture“ etwa zehn Minuten lang sprechen.Es wird erwartet, dass er aufgrund seiner Erfahrung als Anführer von BTS, eine Gruppe im Zentrum des K-Pop-Booms, über den Status und die Bedeutung der K-Culture sprechen wird.RM wird der erste K-Pop-Sänger sein, der als Redner am APEC CEO Summit teilnimmt. Sein Auftritt wird voraussichtlich als Gelegenheit dienen, die Welt auf den Einfluss des K-Pop und den Status der koreanischen Kultur aufmerksam zu machen.