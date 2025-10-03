Kim Hyun-seo gewinnt dritten Preis bei Paganini-Violinwettbewerb

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Violinistin Kim Hyun-seo hat beim Internationalen Violinwettbewerb „Premio Paganini“ in Italien den dritten Preis gewonnen.Das gab die Kumho Cultural Foundation am Sonntag bekannt.Im Finale der 58. Auflage des Premio Paganini am Samstag (Ortszeit) in Genua habe die 15-Jährige auch den Mario Ruminelli-Preis, eine Auszeichnung für den Finalisten mit den meisten Publikumsstimmen, und den Enrico Costa-Preis für den jüngsten Finalisten gewonnen.Kim, Jahrgang 2010, war die jüngste Teilnehmerin des diesmaligen Wettbewerbs und ist zudem die bisher jüngste Preisträgerin.Der Premio Paganini wurde 1954 zu Ehren des italienischen Violinisten und Komponisten Niccolò Paganini ins Leben gerufen. Der prestigeträchtige Wettbewerb findet alle zwei Jahre in Genua statt.