Präsident Lee von ASEAN-Gipfeltreffen in Malaysia zurückgekehrt

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung ist am Montagabend nach einem zweitägigen Besuch anlässlich der Teilnahme am ASEAN-Gipfel aus Kuala Lumpur, Malaysia zurückgekehrt.Am Rande des ASEAN-Gipfels führte er ein bilaterales Gespräch mit Kambodschas Premierminister Hun Manet. Dabei ging es um die Förderung der strategischen Partnerschaft und des bilateralen Austauschs.Auch Fälle von Entführungen und Freiheitsentziehung von Südkoreanern in Kambodscha waren ein Thema. Dieser Frage wird zurzeit viel Aufmerksamkeit geschenkt. Beide Seiten vereinbarten, ab November eine gemeinsame Taskforce zur Bekämpfung von Verbrechen an Koreanern einzusetzen.Beim Korea-ASEAN-Gipfel hob Lee die Notwendigkeit der bilateralen Zusammenarbeit hervor. Dies umfasst auch die Fortentwicklung der umfassenden strategischen Partnerschaft. Er kündigte an, die Ausrichtung des Korea-ASEAN-Sondergipfels 2029 in Südkorea vorzubereiten.Anschließend nahm Lee am ASEAN-Plus-Drei-Gipfel, ein ASEAN-Treffen mit Südkorea, China sowie Japan, teil und rief zur Ausweitung der Kooperation auf. Es kam außerdem zur ersten Begegnung mit dem chinesischen Premierminister Li Qiang.