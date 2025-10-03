Trump äußert sich erneut zu Treffen mit Kim bereit

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump hat erneut seine Bereitschaft bekundet, während des anstehenden Südkorea-Besuchs mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un zusammenzutreffen.Zur Möglichkeit eines Treffens mit Kim sagte Trump am Montag, er würde ihn gerne treffen. Das sagte er laut dem Weißen Haus vor Reportern an Bord der Air Force One auf dem Weg von Malaysia nach Tokio.Trump sagte demnach, er habe noch nichts festgelegt. Er würde sich aber gerne mit Kim treffen, wenn dieser ein Treffen wünsche.Trump ließ auch die Absicht erkennen, seine Asienreise gegebenenfalls zu verlängern, sollte sich die Gelegenheit zum Dialog mit Kim bieten.Zudem sagte Trump, dass er bei einem Treffen mit Kim über die Sanktionen gegen Nordkorea sprechen könnte. Das Thema sei wichtig genug, um eine Diskussion einzuleiten, wahrscheinlich wichtiger als alle anderen. Der US-Präsident bekundete damit erstmals seit seinem Amtsantritt die Bereitschaft, die Nordkorea-Sanktionen auf den Verhandlungstisch zu bringen.Bereits auf seinem Weg nach Asien am Freitag hatte Trump auf eine Frage nach einem Treffen mit Kim in der demilitarisierten Zone (DMZ) während seines Südkorea-Besuchs erklärt, dass er einem Treffen offen gegenüberstehe, wenn Kim ein solches wünsche.