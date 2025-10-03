Nordkoreas Außenministerin trifft sich mit Putin

Photo : YONHAP News

Die nordkoreanische Außenministerin Choe Son-hui hat sich mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin getroffen.Laut einem vom Kreml veröffentlichten Video empfing Putin Choe am Montag (Ortszeit) an seinem Amtssitz in Moskau.Putin sagte, er freue sich, sie zu treffen. Er bat darum, Machthaber Kim Jong-un seine herzlichsten Grüße zu übermitteln.Mit Verweis auf sein Gespräch mit Kim am 3. September in Peking äußerte Putin, dass beide über die Aussichten für die Entwicklung der Beziehungen gesprochen hätten. Jetzt laufe alles nach Plan.Choe dankte Putin für das Treffen mit ihr.Die Einzelheiten des Gesprächs wurden nicht bekannt gemacht.Es gibt Spekulationen, nach denen Putin und Choe intensiv über die Beziehungen zwischen Nordkorea und den USA sowie zwischen den USA und Russland diskutiert haben könnten. US-Präsident Donald Trump, der sich zurzeit auf einer Asienreise befindet, äußerte sich wiederholt dazu bereit, anlässlich seines Besuchs in Südkorea mit Kim Jong-un zusammenzutreffen.