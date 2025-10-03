Zum Menü Zum Inhalt

Südkorea und Kambodscha über Taskforce wegen Online-Betrug an Koreanern einig

Write: 2025-10-28 10:40:21Update: 2025-10-28 11:06:58

Südkorea und Kambodscha über Taskforce wegen Online-Betrug an Koreanern einig

Photo : YONHAP News

Südkorea und Kambodscha wollen eine gemeinsame Taskforce einrichten, um besser gegen Online-Betrug und weitere Verbrechen gegen Südkoreaner vorgehen zu können. 

Darauf einigten sich Präsident Lee Jae Myung und Kambodschas Premierminister Hun Manet am Montag in Kuala Lumpur am Rande des ASEAN-Gipfels.

Im Anschluss an das Treffen gab die Sprecherin des Präsidialamtes, Kang Yu-jung, bekannt, dass die Taskforce zur Bekämpfung von Verbrechen an südkoreanischen Staatsangehörigen im November ihre Arbeit aufnehmen werde. 

Wie viele koreanische Polizisten hierfür entsandt würden und wie genau die Taskforce organisiert sei, werde so bald wie möglich festgelegt, hieß es. 

Nach weiteren Angaben waren sich Lee und Hun einig, das aktuelle Problem mit Betrugskriminalität gut zu bewältigen und die strategische Partnerschaft deutlich zu stärken. 
