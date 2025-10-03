Südkorea und Japan koordinieren offenbar Spitzentreffen am Donnerstag

Photo : YONHAP News

Zwischen Südkorea und Japan laufen Beratungen, damit am Donnerstag ein Gespräch zwischen Präsident Lee Jae Myung und der neuen Premierministerin Sanae Takaichi zustande kommen kann.Das berichtete die japanische Tageszeitung „Asahi Shimbun“ am Dienstag.Takaichi wird voraussichtlich am Donnerstag für die Teilnahme am Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) in Südkorea eintreffen. Die Gipfelkonferenz in Gyeongju beginnt am Freitag.Nach dem Amtsantritt Takaichis am 21. Oktober hatte Lee auf Facebook geschrieben, er freue sich auf ein Treffen und einen konstruktiven Dialog mit ihr in Gyeongju.Takaichi, die als konservative Hardlinerin gilt, hob nach ihrer Amtseinführung die Bedeutung der Kooperation mit Südkorea hervor. Daher wird sie offenbar auch bei einem Treffen mit Lee die Wichtigkeit der Beziehungen zwischen den beiden Nachbarn betonen.Takaichi hatte auf Pressekonferenz nach dem Amtsantritt am 21. Oktober ihre Vorliebe für koreanisches Gim (getrockneter Seetang) sowie koreanische Kosmetika und Fernsehserien zum Ausdruck gebracht. Sie hatte außerdem die Hoffnung auf ein Treffen mit Lee geäußert.