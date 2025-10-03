Nordkorea verfügt nach US-Einschätzung noch nicht über Hyperschallraketen

Photo : YONHAP News

Nordkorea verfügt nach Einschätzung der USA noch nicht über Hyperschallraketen.Es gebe keine wirklichen Beweise dafür, dass Nordkorea die Entwicklung dieser Technologie bereits gelungen sei, sagte ein hoher Beamter des Verteidigungsministeriums am Mittwoch der Vorwoche (Ortszeit) bei einem Online-Briefing.Die Nordkoreaner arbeiteten daran, seien aber noch nicht so weit, sagte der Beamte weiter.Das Briefing fand nach dem Test einer ballistischen Kurzstreckenrakete durch Nordkorea am Mittwoch statt. Einen Tag später behauptete das Land, dass es Hyperschallflugkörper getestet habe.Dem Beamten wurde auch die Frage gestellt, ob Nordkorea die Technologie für den Wiedereintritt von Interkontinentalraketen in die Erdatmosphäre erworben hat. Nordkorea mache Fortschritte. Es habe aber noch keine volle Leistungsfähigkeit seiner Raketen in allen Flugphasen demonstriert, das betreffe auch die Fähigkeit zum Wiedereintritt, hieß es.