MLS wählt Tordebüt von Son Heung-min zum Tor des Jahres

Photo : YONHAP News

Der erste Treffer von Son Heung-min für Los Angeles FC in der Major League Soccer (MLS) ist zum „MLS-Tor des Jahres“ gekürt worden.Der südkoreanische Superstar erhalte für seinen atemberaubenden Freistoß gegen den FC Dallas am 23. August die Auszeichnung „AT&T MLS Tor des Jahres 2025“, gab das Sekretariat der MLS, der höchsten Spielklasse im US-amerikanischen und kanadischen Fußball der Männer, am Dienstag bekannt.Son habe sein erstes MLS-Tor in seinem dritten Spiel für LAFC erzielt, nachdem er als bisher teuerster Einkauf der Liga vom englischen Premier-League-Team Tottenham Hotspur gekommen sei, hieß es.Auf der Kandidatenliste für das Tor des Jahres standen 16 Spieler, darunter Sons Teamkollege Denis Bouanga und Lionel Messi. Nach einer Fanabstimmung ging die Auszeichnung an den südkoreanischen Nationalspieler.Son ist sowohl der erste Asiat als auch der erste Spieler des Klubs, der die 1996 eingeführte Auszeichnung erhält.