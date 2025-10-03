Koreanische Lebensmittelexporte auf Rekordhoch gestiegen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanischen Lebensmittelexporte sind im laufenden Jahr auf ein Allzeithoch gestiegen.Nach Angaben der Zollbehörde am Dienstag wuchsen die Ausfuhren von sogenanntem K-Food im Zeitraum von Januar bis September um 8,9 Prozent zum Vorjahr auf 8,48 Milliarden Dollar. Dies entspreche dem bislang höchsten Stand in dem betreffenden Zeitraum.Südkoreas Lebensmittelexporte sind seit 2016 in einem Anstieg.Die Behörde erwartet, dass zusätzlich zum großen Erfolg des Animationsfilms „KPop Demon Hunters“ auch der APEC-Gipfel 2025 in Gyeongju das Interesse an K-Food weltweit steigern wird.Die Lieferungen verarbeiteter Lebensmittel, auf die über 60 Prozent der Exporte in dem Bereich entfallen, legten gegenüber dem Vorjahr um 6,7 Prozent auf 5,2 Milliarden Dollar zu.Der größte Anteil (1,6 Milliarden Dollar) entfällt auf die USA, gefolgt von China (1,5 Milliarden Dollar) und Japan (1,16 Milliarden Dollar). 50,2 Prozent der Lebensmittelexporte gingen in diese drei Länder.