Gedenkzeremonie zum dritten Jahrestag der Tragödie von Itaewon am Mittwoch

Photo : YONHAP News

Die Regierung veranstaltet am Mittwoch eine Zeremonie zur Erinnerung an die Halloween-Katastrophe in Seoul im Jahr 2022.An der Veranstaltung auf dem Gwanghwamun-Platz in Seoul wird Ministerpräsident Kim Min-seok als Regierungsvertreter teilnehmen. Über 2.000 Teilnehmer werden erwartet, darunter der Präsident der Nationalversammlung, Woo Won-shik, und Vertreter von Parteien, religiösen Organisationen und Bürgergruppen.Um 10.29 Uhr wird in ganz Seoul Sirenengeheul zu hören sein. Die Uhrzeit steht symbolisch für das Datum des Unglücks im Viertel Itaewon, den 29. Oktober.Nach einem Grußwort eines Vertreters der Gruppe von Hinterbliebenen der Katastrophe wird Parlamentschef Woo eine Gedenkansprache halten. Auch der Vorsitzende der Nationalen Kommission für die Untersuchung der Itaewon-Katastrophe des 29. Oktober, Song Ki-choon, und die Schauspielerin Moon So-ri werden als Redner auftreten.Das Ministerium für Inneres und Sicherheit maß der Veranstaltung große Bedeutung bei, weil erstmals ein Regierungsvertreter an einer Gedenkzeremonie für die Opfer der Itaewon-Tragödie teilnehme, um der Opfer aufrichtig zu gedenken und deren Hinterbliebenen Trost zu spenden.