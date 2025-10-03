Einigung in Zollverhandlungen mit USA noch vor Gipfel ungewiss

Photo : YONHAP News

Einen Tag vor dem Korea-USA-Gipfel in Gyeongju ist ungewiss, ob beide Länder ihre Handelsverhandlungen vorher abschließen können.Auf die Frage der Presse, ob das Abkommen vor dem Spitzentreffen am Mittwoch abgeschlossen werden könnte, antwortete US-Finanzminister Scott Bessent am Montag, "noch nicht ganz".Der Gesamtrahmen stehe aber bereits, auch wenn noch viele Details geklärt werden müssten. Es seien sehr komplizierte Verhandlungen, sagte er weiter.Nach Angaben einer südkoreanischen Regierungsquelle am Dienstag sprach Industrieminister Kim Jung-kwan seit dem letzten Wochenende mindestens zweimal per Videokonferenz mit US-Handelsminister Howard Lutnick. Dabei sei es darum gegangen, wie das von Seoul versprochene Investitionspaket in Höhe von 350 Milliarden Dollar umgesetzt werden soll.Wie weiter verlautete, sei es in zentralen Streitpunkten aber noch nicht zu einer sinnvollen Einigung gekommen.