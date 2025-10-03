1.700 Wirtschaftsführer aus aller Welt versammeln sich in Gyeongju

Photo : YONHAP News

Der APEC CEO Summit 2025 findet vom heutigen Dienstag bis Freitag im südkoreanischen Gyeongju statt.Bei der offiziellen Begleitveranstaltung des anstehenden Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) sprechen führende Unternehmer aus aller Welt über globale Wirtschaftsstrategien und Kooperationsmöglichkeiten.Zu den Teilnehmern zählen Führungspersönlichkeiten globaler Tech-Giganten wie der Gründer und CEO von Nvidia, Jensen Huang, der CEO von Amazon Web Services (AWS), Matt Garman, der Vizepräsident von Google APAC, Simon Kahn, und der Vizepräsident von Meta, Simon Milner.Chey Tae-won, Vorsitzender der SK Group, übernimmt als Vorsitzender der Koreanischen Handels- und Industriekammer den Vorsitz der Veranstaltung. Zu den Teilnehmern aus Südkorea gehören auch der Vorsitzende von Samsung Electronics, Lee Jae-yong, der Vorsitzende der Hyundai Motor Group, Chung Eui-sun, und der Vorsitzende der LG Group, Koo Kwang-mo.US-Präsident Donald Trump wird am Mittwoch zum CEO-Gipfel kommen, um vor Unternehmern eine Rede zu halten. Er wird morgen zu einem zweitägigen Besuch in Südkorea erwartet.