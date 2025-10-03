Russland spricht nach eigenen Angaben mit Südkorea über Wiederaufnahme von Nonstop-Flügen

Photo : YONHAP News

Laut der russischen Regierung wird derzeit mit Südkorea über die Wiederaufnahme von Nonstop-Flügen gesprochen.Auf solche Gespräche zwischen Fluggesellschaften beider Länder wies der russische Vizeaußenminister Andrej Rudenko am Montag (Ortszeit) in einem Medieninterview hin, wie die russische Nachrichtenagentur Ria Novosti meldete.Seines Wissens stünden russische Unternehmen in ständigem Kontakt mit südkoreanischen Unternehmen. Vieles hänge von der Haltung der Behörden ab, sagte er.Vor fast dreieinhalb Jahren stellten koreanische Fluggesellschaften ihre direkten Flüge von und nach Russland ein, nachdem Russland im Februar 2022 seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen hatte.Ria Novosti berichtete, dass alle Systeme für die Zusammenarbeit zwischen den Regierungen Südkoreas und Russlands eingefroren seien, das betreffe auch die Nonstop-Flüge.