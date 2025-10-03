Nordkorea startete nach eigenen Angaben See-Boden-Marschflugkörper

Photo : KCNA / Yonhap News

Nordkorea hat am Dienstag nach eigenen Angaben strategische See-Boden-Marschflugkörper getestet.Die staatliche Nachrichtenagentur des Landes, KCNA, berichtete am Mittwoch, dass die Marschflugkörper im steilen Winkel abgefeuert worden seien und 7.800 Sekunden lang auf ihrer festgelegten Flugbahn über dem Westmeer flogen. Sie hätten das vorgegebene Ziel zerstört, hieß es weiter.Machthaber Kim Jong-un war den Angaben zufolge bei dem Test nicht anwesend.Mit dem Start von See-Boden-Marschflugkörpern verletzt Nordkorea keine UN-Sanktionen. Das südkoreanische Militär veröffentlicht daher in der Regel nur Informationen über Tests ballistischer Raketen, die gegen die Resolutionen des UN-Sicherheitsrats verstoßen.