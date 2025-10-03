Außenminister Südkoreas, der USA und Japans treffen sich heute in Gyeongju

Photo : YONHAP News

Die Chefdiplomaten Südkoreas, der USA und Japans kommen anlässlich des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) in Gyeongju zusammen.Laut dem Außenministerium in Seoul treffen sich dessen Leiter Cho Hyun und seine amerikanischen und japanischen Amtskollegen Marco Rubio und Toshimitsu Motegi am Mittwochnachmittag zu trilateralen Gesprächen.Ihr letztes trilaterales Treffen fand Ende September am Rande der UN-Generalversammlung statt.Unterdessen erscheint ein trilaterales Gipfeltreffen zwischen Südkorea, den USA und Japan am Rande des APEC-Gipfels kaum möglich zu sein. Seit dem zweiten Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump gab es noch keinen solchen Dreiergipfel.Angesichts der kurzen Dauer des Besuchs von Präsident Trump in Südkorea und des engen Terminkalenders der japanischen Premierministerin Sanae Takaichi gestalte sich die Terminfindung schwierig, sagte Oh Hyun-joo, die Dritte stellvertretende Leiterin des südkoreanischen Büros für nationale Sicherheit, am Dienstag.