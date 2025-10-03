Präsident Lee empfängt heute US-Amtskollegen Trump zu Gespräch in Gyeongju

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung und US-Präsident Donald Trump werden heute Nachmittag in Gyeongju zu einem Gipfelgespräch zusammenkommen.Zum ersten und bislang letzten Mal hatten sich beide Präsidenten Ende August in Washington getroffen.Lee traf gestern als Vorsitzender des APEC-Gipfels in Gyeongju ein. Trump wird nach dem Abschluss seines Besuchsprogramms in Japan heute Vormittag zu einem Staatsbesuch nach Südkorea kommen.Bei dem Spitzengespräch sollen wichtige bilaterale Angelegenheiten wie die Zollverhandlungen und die Modernisierung des Bündnisses erörtert werden.Das Präsidialamt in Seoul rechnet unterdessen nicht damit, dass anlässlich der heutigen Zusammenkunft eine endgültige Einigung in den Zollverhandlungen gelingen kann. Aufgrund der weiterhin bestehenden Meinungsverschiedenheiten sei dies schwierig, hieß es.Trump wird am Donnerstag Chinas Staatspräsident Xi Jinping treffen. Dieses Treffen wird weltweit aufmerksam verfolgt.Auch ein Treffen zwischen Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un und Trump wird weiterhin nicht ausgeschlossen. Trump hatte zuletzt noch einmal signalisiert, im Rahmen seines Besuchs in Südkorea mit Kim sprechen zu wollen.