Bloomberg: Südkorea und USA wollen Abkommen zu KI- und Quanten-Kooperation abschließen

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA wollen laut einem Medienbericht ein Abkommen zur engeren Zusammenarbeit bei Spitzentechnologien abschließen.Unter anderem solle die Zusammenarbeit bei künstlicher Intelligenz, Quantencomputern und dem Mobilfunkstandard 6G gefördert werden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag (Ortszeit).Die Unterzeichnung werde gleichzeitig mit dem Treffen zwischen Präsident Lee Jae Myung und US-Präsident Donald Trump am heutigen Mittwoch in Gyeongju stattfinden, teilte ein namentlich nicht genannter US-Beamter Bloomberg mit.Im Rahmen des Abkommens würden beide Länder Bemühungen um strengere Exportkontrollen für KI unternehmen. Außerdem solle die regulatorische Belastung für Technologieunternehmen verringert werden. Dadurch solle die Speicherung und Nutzung von Daten an unterschiedlichen geografischen Standorten leichter werden, so der Bericht.Das Abkommen ziele zudem darauf ab, Lieferketten der Biotechnologie und der Pharmaindustrie zu verbessern und für mehr Forschungssicherheit zu sorgen. Fortschritte in der Quantentechnologie sollten besser geschützt und Partnerschaften in den Bereichen Raumfahrt und 6G-Technologie gefördert werden, hieß es weiter.Laut Bloomberg hätten die USA mit Japan und Großbritannien bereits ähnliche Abkommen abgeschlossen.