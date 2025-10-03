SK Hynix erzielt im dritten Quartal Rekordgewinn

Photo : YONHAP News

SK Hynix hat im dritten Quartal einen Rekordumsatz und einen Rekordgewinn erzielt.Der Betriebsgewinn sei im dritten Vierteljahr nach vorläufigen Schätzungen um 61,9 Prozent zum Vorjahr auf 11,38 Billionen Won (7,9 Milliarden Dollar) gestiegen, gab das Unternehmen am Mittwoch bekannt.Der Quartalsumsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 39,1 Prozent auf 24,4 Billionen Won (17 Milliarden Dollar). Der Reingewinn legte um 119 Prozent auf 12,6 Billionen Won (rund 8,8 Milliarden Dollar) zu.Damit wurden die im zweiten Quartal erzielten Rekorde bei Umsatz und Betriebsgewinn bereits nach einem Quartal erneuert.Erstmals in der Firmengeschichte wurde außerdem ein Quartalsgewinn von über zehn Billionen Won verzeichnet.SK Hynix erklärte, die Nachfrage nach Speichern insgesamt sei aufgrund der zunehmenden Investitionen in KI-Infrastruktur stark gestiegen. Dank des gestiegenen Absatzes von Produkten mit hoher Wertschöpfung habe das Unternehmen das Rekordergebnis aus dem Vorquartal gleich wieder übertroffen.