Nordkorea kann laut Außenministerin auf jegliche Bedrohung für Eurasien reagieren

Photo : KBS News

Nordkorea ist laut seiner Außenministerin Choe Son-hui in der Lage, auf jegliche Bedrohung für den eurasischen Kontinent zu reagieren.Das sagte Choe in ihrer Rede bei der III. Minsker Internationalen Konferenz zur eurasischen Sicherheit am Dienstag (Ortszeit) in der belarussischen Hauptstadt Minsk, wie die belarussische Nachrichtenagentur BelTA berichtete.Laut der russischen Nachrichtenagentur Ria Novosti betonte die Ministerin, Nordkorea werde nicht zögern, sein Verteidigungspotenzial zu stärken.Sie warf der NATO vor, im Westen des eurasischen Kontinents Russland eindämmen zu wollen. Die Zusammenarbeit zwischen Südkorea, den USA und Japan lasse die Spannungen in der Region eskalieren, hieß es weiter.Die globale Sicherheit werde heute hauptsächlich durch Aktionen der USA erschüttert, kritisierte die Chefdiplomatin weiter.