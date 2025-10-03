20. Koreanisches Filmfestival in Paris eröffnet

In Paris ist am Dienstag (Ortszeit) das Koreanische Filmfestival eröffnet worden.
Die Veranstaltung feiert dieses Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum.
Laut dem Organisationskomitee werden während des Filmfestes bis 4. November 81 Produktionen, darunter 25 Spiel- und 56 Kurzfilme, im Kino Publicis Cinémas in Paris gezeigt.
Der Eröffnungsfilm ist „My Daughter is a Zombie“ von Regisseur Pil Gam-sung, der erfolgreichste Film in Südkorea in diesem Jahr.
Zur Feier des 20-jährigen Jubiläums steht eine Retrospektive mit acht Filmen auf dem Programm, die bei früheren Auflagen den Publikumspreis gewonnen hatten.
Der Abschlussfilm ist „The Ugly“ von Regisseur Yeon Sang-ho.
Das Organisationskomitee veranstaltete anlässlich des 20-jährigen Jubiläums am 15. September im UNESCO-Hauptquartier eine Sonderaufführung.