Präsident Lee entschuldigt sich für Tragödie von Itaewon

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung hat sich für die Halloween-Tragödie vor genau drei Jahren im Seouler Viertel Itaewon entschuldigt.Als Präsident, der für das Leben und die Sicherheit des Volks verantwortlich sei, möchte er sich erneut zutiefst bei den Hinterbliebenen und Bürgern entschuldigen, sagte er in einer Videoansprache bei einer Gedenkzeremonie zum dritten Jahrestag der Katastrophe am Mittwoch in Seoul. Vor drei Jahren seien 159 wertvolle Menschenleben in einer Gasse von Itaewon im Zentrum von Seoul sinnlos verloren gegangen.Die Veranstaltung ist die erste offizielle Gedenkfeier für die Opfer der tödlichen Massenpanik, die die Regierung gemeinsam mit Opferfamilien ausrichtet.An jenem Tag habe es keinen Staat gegeben. Weder eine Vorkehrung noch Nachsorge habe es gegeben. Es habe niemanden gegeben, der Verantwortung übernommen habe. Nun wolle der Staat Verantwortung tragen, hieß es.Um 10.29 Uhr war in ganz Seoul eine Minute lang Sirenengeheul zu hören, mit dem der Opfer gedacht wurde. Die Uhrzeit steht symbolisch für das Datum des Unglücks, den 29. Oktober 2022.