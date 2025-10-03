Geburtenzahl im August um 3,8 Prozent gestiegen

Photo : YONHAP News

Im August sind in Südkorea deutlich mehr Kinder als im Vorjahr geboren worden.Nach Angaben des Amtes für Daten und Statistiken am Mittwoch wurden im August 20.867 Kinder geboren. Dies seien 3,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.Bei den monatlichen Geburtenzahlen ging es damit seit Juli 2024 den 14. Monat in Folge aufwärts.Die Geburtenrate kletterte im August gegenüber dem Vorjahr um 0,02 auf 0,77 Kinder pro Frau.Die Zahl der Sterbefälle sank um 9,8 Prozent zum Vorjahr auf 28.971.Damit wurde im August ein natürlicher Bevölkerungsrückgang von 8.104 Personen verbucht.