Trump zu Staatsbesuch in Südkorea eingetroffen

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump ist am Mittwoch zu einem zweitägigen Staatsbesuch in Südkorea eingetroffen.Unmittelbar nach seiner Ankunft mit der Präsidentenmaschine Air Force One auf dem Flughafen Gimhae in Busan flog Trump mit dem Präsidentenhubschrauber Marine One nach Gyeongju weiter.Trump wird am Nachmittag in Gyeongju, dem Tagungsort des APEC-Gipfels, mit Präsident Lee Jae Myung zu einem Gipfelgespräch zusammenkommen.Am Donnerstag ist ein Treffen zwischen Trump und Chinas Staatspräsident Xi Jinping geplant. Dieses Treffen wird weltweit aufmerksam verfolgt.