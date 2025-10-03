Zum Menü Zum Inhalt

APEC CEO Summit: Lee verspricht Südkoreas Engagement für Multilateralismus

Write: 2025-10-29 13:36:51Update: 2025-10-29 17:09:48

APEC CEO Summit: Lee verspricht Südkoreas Engagement für Multilateralismus

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung hat die Bedeutung des Multilateralismus bei der Bewältigung von Krisen hervorgehoben. 

Die Republik Korea werde als Vorsitzland der APEC bei der multilateralen Zusammenarbeit zur Bewältigung von Krisen eine Vorreiterrolle übernehmen, sagte Lee in seiner Rede beim APEC CEO Summit am Mittwoch in Gyeongju. 

Angesichts des zunehmenden Handelsprotektionismus und der Priorisierung nationaler Interessen sei in der heutigen Zeit das Überleben zu einer dringenden Priorität geworden. Gerade in solchen Krisen werde die Rolle der APEC als Plattform der Solidarität noch deutlicher hervortreten. Der Kern sei die Kooperation in den Lieferketten, hieß es.  

Lee äußerte auch die Hoffnung, dass sich die Vision „KI für alle“ als neue Normalität der APEC etabliert. Die Republik Korea werde beim anstehenden APEC-Gipfel eine KI-Initiative vorschlagen. 

Zum APEC CEO Summit 2025 versammeln sich etwa 1.700 Wirtschaftsführer aus aller Welt, darunter Nvidia-CEO Jensen Huang. Auch Regierungs- und Staatschefs aus dem asiatisch-pazifischen Raum werden kommen, darunter neben Lee auch US-Präsident Donald Trump. Das CEO-Treffen findet mit einer Rekordteilnehmerzahl bis Freitag statt.
