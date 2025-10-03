Quellen: Nvidia wird KI-Chips an Samsung, SK, Hyundai und Naver liefern

Photo : YONHAP News

Der US-Techkonzern Nvidia wird laut Berichten mit führenden koreanischen Unternehmen Verträge zur Lieferung von KI-Chips unterzeichnen.Laut Angaben aus Wirtschaftskreisen und von ausländischen Medien wird Nvidia, weltgrößter Hersteller von KI-Chips, mit Samsung Electronics, SK, Hyundai Motor Group und Naver neue Lieferverträge abschließen. Dies werde am Freitag bekannt gemacht.Über die Volumina der Lieferverträge mit den jeweiligen Unternehmen ist noch nichts bekannt.Die Bekanntmachung der Vertragsunterzeichnung wird voraussichtlich am Rande des APEC CEO Summit erfolgen, der am Freitag in Gyeongju zu Ende geht. Daran wird auch Nvidia-CEO Jensen Huang teilnehmen.