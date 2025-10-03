Trump will sich in naher Zukunft mit Kim treffen

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump hat noch einmal seine Bereitschaft zu einem Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un bekundet.Entsprechende Äußerungen machte er am Mittwoch auf dem Weg von Japan nach Südkorea an Bord der Präsidentenmaschine.Angesichts einer Frage nach dem jüngsten Raketentest Nordkoreas sagte Trump, er (Kim Jong-un) habe seit Jahrzehnten Raketen abgefeuert und nun eine weitere Rakete abgefeuert.Trump erklärte dann, er habe immer eine gute Beziehung mit Kim gehabt. Er werde ihn irgendwann treffen, dieser habe einen vollen Terminkalender.Auf die Frage, ob er Kim während des Südkorea-Besuchs treffen werde, antwortete Trump, er habe keine Ahnung. Er ging zugleich davon aus, dass auch Nordkorea ein Treffen wünsche, so wie er es wünsche. Er möchte sich aber auch auf China konzentrieren. Der Fokus liege auf dem Treffen mit China am Donnerstag, hieß es weiter.Trump fügte dann hinzu, es werde in nicht allzu ferner Zukunft ein Treffen mit Nordkorea geben.