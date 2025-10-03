Sieben globale Unternehmen sagen Investitionen über neun Milliarden Dollar in Südkorea zu

Photo : YONHAP News

Sieben global agierende Unternehmen haben massive Investitionen in Spitzenindustrien in Südkorea zugesagt.Laut dem Präsidialamt kam Präsident Lee Jae Myung am Mittwoch in Gyeongju mit den CEOs von sieben Unternehmen, darunter Amazon Web Services (AWS), zusammen. Dabei sei eine Partnerschaft für Investitionen dieser Unternehmen in Südkorea geschlossen worden.Die Unternehmen versprachen dem Präsidialamt zufolge, über fünf Jahre insgesamt neun Milliarden Dollar in Spitzenindustrien wie KI-Rechenzentren, Halbleiter-Packaging, Autos und Batterien in Südkorea einzusetzen.Bei der Zusammenkunft waren Matt Garman, CEO von AWS, und Führungskräfte weiterer Unternehmen wie Renault, Corning und Siemens Healthineers anwesend.Die Unternehmenschefs hätten angekündigt, im Rahmen der Investitionspläne ihre Produktionskapazitäten in Südkorea auszubauen und technologische Innovationen weiter zu beschleunigen. Präsident Lee habe aktive Unterstützung für ausländische Investitionen bekräftigt, so sein Büro weiter.