Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Wirtschaft

Trump bekräftigt Absicht für Kooperation mit Südkorea für US-Schiffbauindustrie

Write: 2025-10-29 15:21:39Update: 2025-10-29 17:09:21

Trump bekräftigt Absicht für Kooperation mit Südkorea für US-Schiffbauindustrie

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump will in Kooperation mit Südkorea die amerikanische Schiffbauindustrie wiederbeleben. 

Dies erklärte Trump in seiner Rede bei der Eröffnungszeremonie des APEC CEO Summit am Mittwoch in Gyeongju. 

Die USA würden zu einer großen Nation, und Korea auch. Es gebe eine aktive technologische Kooperation mit Korea, man habe auch eine besondere Bindung, sagte er. 
 
Die USA hätten weltweit als Erster Halbleiterchips hergestellt und täglich ein Schiff produziert. Das Land baue jedoch keine Schiffe mehr, seine Schiffbauindustrie sei rückständig, fuhr Trump fort. Mit Verweis auf die fortgeschrittene Schiffbauindustrie in Südkorea äußerte er die Meinung, dass die vom Unternehmen Hanwha übernommene Werft in Philadelphia zur erfolgreichsten Werft der Welt werden werde.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >