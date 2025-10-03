Trump bekräftigt Absicht für Kooperation mit Südkorea für US-Schiffbauindustrie

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump will in Kooperation mit Südkorea die amerikanische Schiffbauindustrie wiederbeleben.Dies erklärte Trump in seiner Rede bei der Eröffnungszeremonie des APEC CEO Summit am Mittwoch in Gyeongju.Die USA würden zu einer großen Nation, und Korea auch. Es gebe eine aktive technologische Kooperation mit Korea, man habe auch eine besondere Bindung, sagte er.Die USA hätten weltweit als Erster Halbleiterchips hergestellt und täglich ein Schiff produziert. Das Land baue jedoch keine Schiffe mehr, seine Schiffbauindustrie sei rückständig, fuhr Trump fort. Mit Verweis auf die fortgeschrittene Schiffbauindustrie in Südkorea äußerte er die Meinung, dass die vom Unternehmen Hanwha übernommene Werft in Philadelphia zur erfolgreichsten Werft der Welt werden werde.