Koreanische Komponistin Younghi Pagh-Paan erhält deutschen Verdienstorden

Die südkoreanische Komponistin Younghi Pagh-Paan (Park Young-hee) wird vom deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier mit dem Verdienstkreuz 1. Klasse ausgezeichnet.Das gab das Koreanische Kulturzentrum in Deutschland bekannt.Aufgrund des Gesundheitszustandes der Komponistin findet die Verleihung in ihrem Wohnort Bremen statt. Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte wird den Orden stellvertretend verleihen.Pagh-Paan komponierte viele Werke, darunter „Sori“ und „NIM“, und ist in der europäischen Musikszene bekannt. Die deutsche Bundesregierung begründete die Auszeichnung mit ihrem Beitrag zur Förderung zeitgenössischer Musik und ihren Bemühungen um die kulturelle Kommunikation zwischen Deutschland und Korea.Die Komponistin bedankte sich dafür, dass das Publikum jedes Stück mit einem guten Gefühl anhört und unterstützt.Pagh-Paan wurde 1945 in Cheongju in der Provinz Nord-Chungcheong geboren und studierte Komposition an der Seoul Nationaluniversität. Nach dem Masterabschluss ging sie 1974 zum Studium nach Deutschland. Später lehrte sie als Professorin für Komposition an der Hochschule für Künste Bremen.