Kospi steigt auf Rekordhoch

Der Leitindex Kospi ist am Mittwoch erneut auf ein Rekordhoch gestiegen.
Der Kospi rückte um 1,76 Prozent auf 4.081,15 Zähler vor.
Grund für den Optimismus an der Börse war das Gipfeltreffen zwischen Südkorea und den USA sowie die mögliche Einigung über die Lieferung von KI-Chips von Nvidia an südkoreanische Unternehmen.
Die Marktteilnehmer würden sich auf Berichte konzentrieren, nach denen Nvidia eine Vereinbarung über die Lieferung von KI-Chips an Samsung Electronics, SK Group und Hyundai Motor Group schließen will, wurde Seo Sang-young von Mirae Asset & Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.