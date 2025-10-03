Zum Menü Zum Inhalt

Trump trifft Kim Jong-un nicht

Trump trifft Kim Jong-un nicht

Ein Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un kommt nicht zustande. 

Beim Gipfeltreffen mit Südkoreas Präsident Lee Jae Myung in Gyeongju brachte Trump sein Bedauern darüber zum Ausdruck, dass das Treffen nicht stattfinden kann. Er kenne Kim sehr gut, und sie kämen sehr gut miteinander aus. Sie hätten jedoch keinen passenden Termin vereinbaren können, sagte Trump.

Der US-Präsident sagte zudem, ihm sei bewusst, dass sich Süd- und Nordkorea offiziell in einem Kriegszustand befänden. Er werde überprüfen, was gemacht werden kann, um all dies zu ändern, hieß es. 

