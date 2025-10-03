Südkorea will mit USA über nuklear angetriebene U-Boote diskutieren

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA wollen Diskussionen über die Einführung nuklear angetriebener U-Boote in Südkorea aufnehmen.Darauf hätten sich die Präsidenten beider Staaten, Lee Jae Myung und Donald Trump, am Mittwoch bei ihrem Gespräch im südkoreanischen Gyeongju verständigt, teilte Südkoreas Nationaler Sicherheitsberater Wi Sung-lac mit.Präsident Trump habe Verständnis für Lees Forderung gezeigt, hieß es. Lee habe die Notwendigkeit bekräftigt, dass Südkorea über Atom-U-Boote verfügen muss, um sich besser gegen Nordkorea verteidigen zu können.Trump habe darüber hinaus positiv auf Lees Wunsch nach einer Revision des bilateralen Nuklearabkommens reagiert. Ein überarbeitetes Abkommen sollte Südkorea die Wiederaufbereitung abgebrannter Brennelemente und Urananreicherung ermöglichen, habe der südkoreanische Präsident gefordert.