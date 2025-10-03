Trump genehmigt Südkorea Bau von atomgetriebenen U-Booten

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump hat Südkorea den Bau von atomgetriebenen U-Booten genehmigt.Dies gab Trump am Donnerstagmorgen auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social bekannt.Das koreanisch-US-amerikanische Militärbündnis sei stärker denn je. Er habe Südkorea die Genehmigung erteilt, ein atomgetriebenes U-Boot zu bauen, anstatt der veralteten, weniger wendigen Diesel-U-Boote, die es bisher gehabt habe, schrieb er.Das U-Boot werde auf der Werft in Philadelphia gebaut. Die amerikanische Schiffbauindustrie werde ein großes Comeback feiern, fügte er hinzu.Beim Treffen mit Trump am Mittwoch in Gyeongju hatte Präsident Lee Jae Myung ihn gebeten, sich für die Versorgung Südkoreas mit Brennstoff für nuklear angetriebene U-Boote zu entscheiden.Zum bilateralen Handelsabkommen schrieb Trump, Südkorea habe zugestimmt, den USA im Gegenzug für niedrigere Zölle 350 Milliarden Dollar zu zahlen.