Weißes Haus veröffentlicht Informationsblatt zu Südkoreas Investitionsplänen

Photo : YONHAP News

Das Weiße Haus hat Informationen über eine Reihe von Südkoreas Investitionsplänen in den USA bekannt gemacht.Laut dem am Mittwoch (Ortszeit) veröffentlichten Informationsblatt wird Korean Air 103 neue Boeing-Flugzeuge im Wert von 36,2 Milliarden Dollar kaufen.POSCO International und das US-Unternehmen ReElement Technologies werden eine Partnerschaft eingehen, um einen vertikal integrierten Komplex für die Trennung und Raffination seltener Erden sowie die Magnetproduktion zu errichten.Die LS Group sagte zu, bis 2030 drei Milliarden Dollar in die US-Stromnetzinfrastruktur zu investieren.HD Hyundai und Cerberus Capital Management werden gemeinsam an einem fünf Milliarden Dollar schweren Investitionsprogramm zur Modernisierung amerikanischer Werften und zur Stärkung der Lieferketten arbeiten.Samsung Heavy Industries und die Vigor Marine Group werden bei Wartung, Reparatur und Überholung (MRO) von Schiffen der US-Marine und dem Neubau von Schiffen unter US-Flagge zusammenarbeiten.Hanwha Ocean kündigte einen fünf Milliarden Dollar schweren Infrastrukturplan an, um die aktuelle Produktionskapazität seiner Werft Philly Shipyard in Pennsylvania zu steigern.Auch wurde bekannt, dass das öffentliche Gasunternehmen Korea Gas Corporation Verträge zum Kauf von jährlich 3,3 Millionen Tonnen Flüssigerdgas (LNG) aus den USA über zehn Jahre abgeschlossen hatte.Beide Länder hätten vereinbart, die Lieferketten durch die öffentlich-private Kooperation beim Abbau und der Verarbeitung kritischer Mineralien zu stabilisieren und diversifizieren, teilte das Weiße Haus mit.