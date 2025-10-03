Südkorea und USA vereinbaren Investitionen und Kooperation in Spitzenindustrien

Photo : EPA / Yonhap

Das Weiße Haus hat zwischen Südkorea und den USA vereinbarte Investitionen und die Kooperation in Spitzenindustrien bekannt gemacht.Laut den am Mittwoch (Ortszeit) nach dem Gipfeltreffen in Gyeongju veröffentlichten Informationen wählte die südkoreanische Luftwaffe das US-Rüstungsunternehmen L3Harris Technologies aus, um ihr neues Frühwarn- und Kontrollflugzeug (AWACS) zu entwickeln. Der Wert des Vertrags betrage 2,3 Milliarden Dollar.Die Aufgabe von AWACS-Flugzeugen liegt darin, feindliche Flugzeuge und Raketen aufzuspüren und Gefechte zu kontrollieren.Nach weiteren Angaben wird ein koreanischer Satellit im Rahmen der neuen NASA-Mondmission „Artemis II“ zur Messung der Weltraumstrahlung eingesetzt.Amazon werde bis 2031 fünf Milliarden Dollar in den Aufbau von Südkoreas Cloud-Infrastruktur investieren, hieß es weiter.